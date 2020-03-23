В Калифорнии над холмами зафиксировали дискообразный черный НЛО





В некоммерческой организации MUFON, которая находится в США, работают гражданские добровольцы, изучающие предполагаемые наблюдения за неопознанными летающими объектами. Дискообразный НЛО удалось зафиксировать супружеской паре. Очевидцы гуляли в штате Риверсайд и фотографировались, а после увидели на снимке загадочный черный диск.По словам Скотта Уоринга, НЛО мог двигаться на большой скорости. Уфолог предполагает, что неопознанный объект, зафиксированый над холмами, обнаружил людей и начал их сканировать и записывать. Супругам из Калифорнии удалось запечатлеть классический диск. Хотя, сначала очевидцы ничего странного не заметили на фотографии, но когда присмотрелись, то решили передать снимок сотрудникам MUFON.