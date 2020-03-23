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В Калифорнии над холмами зафиксировали дискообразный черный НЛО

В базе данных MUFON появились сведения о том, что в Калифорнии над холмами зафиксировали черный дискообразный НЛО. Эту информацию прокомментировал известный уфолог Скотт Уоринг.

В Калифорнии над холмами зафиксировали дискообразный черный НЛО


В некоммерческой организации MUFON, которая находится в США, работают гражданские добровольцы, изучающие предполагаемые наблюдения за неопознанными летающими объектами. Дискообразный НЛО удалось зафиксировать супружеской паре. Очевидцы гуляли в штате Риверсайд и фотографировались, а после увидели на снимке загадочный черный диск.

По словам Скотта Уоринга, НЛО мог двигаться на большой скорости. Уфолог предполагает, что неопознанный объект, зафиксированый над холмами, обнаружил людей и начал их сканировать и записывать. Супругам из Калифорнии удалось запечатлеть классический диск. Хотя, сначала очевидцы ничего странного не заметили на фотографии, но когда присмотрелись, то решили передать снимок сотрудникам MUFON.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:30

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