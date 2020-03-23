Топливо на основе пшеницы способно сократить выбросы CO2 в автомобиле





Сегодня весь мир чувствует на себе последствия глобального потепления, поэтому ученые пытаются найти альтернативные источники топлива для транспортных средств. Сейчас в Европе используют бензин E5, который содержит 5 процентов этанола. Однако уже в ближайшее время большинство стран Евросоюза перейдут на E10. Подобное топливо сегодня используют 17 процентов немцев, 37 процентов французов и 63 процента жителей Финляндии. Однако такой бензин может оказать губительное влияние на автомобили до 2002 года выпуска, поскольку он конденсирует большое количество воды. Ученые уже работают над новым топливом на основе пшеницы, которое сможет значительно сократить выбросы CO2 в атмосферу.В перспективе эксперты надеются создать E15, E25 и E85. Однако сначала инженерам предстоит придумать двигатели, которые смогут нормально работать на топливе с большим количеством водорода. Все же в качестве источника будет использовать не только пшеницу, но и другие сельскохозяйственные культуры. К сожалению, в данный момент нет точных сроков окончания создания уникального топлива и новых силовых агрегатов, поэтому экологии Земли придётся еще немного потерпеть до окончания исследования.