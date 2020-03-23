Звезда сериала «Игра Престолов» Софи Тернер раскритиковала людей, нарушающих карантин
Британская актриса Софи Тернер раскритиковала людей, нарушающих карантин из-за пандемии коронавируса в личном блоге Instagram. Звезда сериала «Игры Престолов» записала видео-трансляцию, в которой прямолинейно объяснила, насколько глупо и опасно пренебрегать рекомендациями властей.
Звезда очень обеспокоена ситуацией в США из-за пренебрежительного отношения граждан к просьбам о самоизоляции и ограничения любых контактов с другими, чтобы остановить распространение коронавируса. Исполнительница роли старшей дочери лорда Винтерфелла Эддарда Старка Сансы в телесериале «Игра престолов» обратилась к своей 15,5 миллионной аудитории в Instagram, назвав всех, кто нарушает карантин – глупыми и не предусмотрительными особами.
По словам актрисы, самоизоляция касается абсолютно всех и пандемия, со всеми вытекающими ограничениями, не время для прогулок. Софи Тернер грубо выразилась в адрес не бдительных американцев, так как они ставят под угрозу здоровье окружающих. «Мне плевать на права и свободы, если есть опасность, что безответственные станут причиной инфицирования других людей», - заявила британская звезда.
Некоторые поклонники предположили, что обращение актрисы было ответом на пост Эванджелин Лилли, которая отправила своих детей в гимнастический лагерь, несмотря на введенный карантин.
Звезда очень обеспокоена ситуацией в США из-за пренебрежительного отношения граждан к просьбам о самоизоляции и ограничения любых контактов с другими, чтобы остановить распространение коронавируса. Исполнительница роли старшей дочери лорда Винтерфелла Эддарда Старка Сансы в телесериале «Игра престолов» обратилась к своей 15,5 миллионной аудитории в Instagram, назвав всех, кто нарушает карантин – глупыми и не предусмотрительными особами.
По словам актрисы, самоизоляция касается абсолютно всех и пандемия, со всеми вытекающими ограничениями, не время для прогулок. Софи Тернер грубо выразилась в адрес не бдительных американцев, так как они ставят под угрозу здоровье окружающих. «Мне плевать на права и свободы, если есть опасность, что безответственные станут причиной инфицирования других людей», - заявила британская звезда.
Некоторые поклонники предположили, что обращение актрисы было ответом на пост Эванджелин Лилли, которая отправила своих детей в гимнастический лагерь, несмотря на введенный карантин.
ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 16:16