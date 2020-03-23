Звезда сериала «Игра Престолов» Софи Тернер раскритиковала людей, нарушающих карантин

Звезда очень обеспокоена ситуацией в США из-за пренебрежительного отношения граждан к просьбам о самоизоляции и ограничения любых контактов с другими, чтобы остановить распространение коронавируса. Исполнительница роли старшей дочери лорда Винтерфелла Эддарда Старка Сансы в телесериале «Игра престолов» обратилась к своей 15,5 миллионной аудитории в Instagram, назвав всех, кто нарушает карантин – глупыми и не предусмотрительными особами.По словам актрисы, самоизоляция касается абсолютно всех и пандемия, со всеми вытекающими ограничениями, не время для прогулок. Софи Тернер грубо выразилась в адрес не бдительных американцев, так как они ставят под угрозу здоровье окружающих., - заявила британская звезда.Некоторые поклонники предположили, что обращение актрисы было ответом на пост Эванджелин Лилли, которая отправила своих детей в гимнастический лагерь, несмотря на введенный карантин.