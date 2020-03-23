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Медики назвали снижающие защиту от вирусов ошибки в соблюдении гигиены

Медики назвали главные ошибки в соблюдении гигиены, которые снижают защиту от вирусов. Правила ухода за телом эксперты разместили на страницах издания Bright Side.
Медики назвали снижающие защиту от вирусов ошибки в соблюдении гигиены

Специалисты считают правильное мытье тела залогом здоровья в условиях пандемии коронавируса. Например, часто принимать душ нельзя, поскольку это приводит к чрезмерной сухости кожи, что чревато микротрещинами. Через них болезнетворные бактерии могут проникнуть в организм. Эксперты советуют мыться не чаще одного раза в день. Также необходимо мыть руки перед посещением туалета, поскольку на ладонях тоже могут скапливаться бактерии, которые могут быть перенесены на интимные части тела.

Следует как можно чаще освежать подушку, особенно, если она перьевая. Такой состав вызывает аллергию, что снижает защитные функции организма. Этот предмет нужно стирать раз в неделю при температуре 130 градусов. Повышенный риск заразиться вирусом имеют владельцы животных, которые могут принести бактерии на меху. Медики не рекомендуют спать с питомцами на одной постели.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:42

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