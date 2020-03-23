Эксперты назвали основной недостаток новой LADA 4x4





Известный Youtube-блогер раскритиковал решения инженеров "АвтоВАЗа" во время разработки внедорожника LADA 4x4, который постепенно "превращают в паркетник". По мнению эксперта, автомобиль становится все более "нежным", о чем свидетельствуют недавние нововведения в технической части. Речь идет о переднем редукторе, для которого производитель не предоставил крепления. В текущей генерации он просто лежит на поперечном стабилизаторе без какой-либо защиты.Хотя эта мера снизила стоимость и время производства, она негативно отразилась на надежности и проходимости автомобиля. Специалисты считают, что силуминовый корпус может серьезно пострадать после езды на неровной дороге. Выходом из сложившейся ситуации может стать установка дополнительной защиты, которая все же уменьшить дорожный просвет на 50 мм. Если этого не сделать - водитель неожиданно откроет для себя, что классическая "Нива" превратилась в небольшой кроссовер.