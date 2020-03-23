Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии





По информации Брюса Эйлвара, поначалу тесты проводились всем, кто контактировал с инфицированными. Позже, в связи с распространением вируса, проверяли лишь тех, кто озвучивал симптомы болезни. Поэтому в медучреждения попадали пациенты, пребывающие в тяжелом состоянии. Так как вспышка заболевания случилась в регионах, где проживают преимущественно люди пожилого возраста, то и уровень смертности оказался высшим. Количество летальных исходов от коронавируса в Италии больше, чем в Китае, Иране и Южной Корее вместе взятых. В данное время 9% от всех заболевших умерли, а в регионе Ломбардия – 12%. Однако, по информации Эйлвара, статистика основывается только на официально подтвержденных случаях, а если бы проводили тестирование всем контактирующим, то смертность была бы приблизительно как в Китае – 3,8%.Одним из факторов риска является курение. У людей, которые имеют такую вредную привычку, зафиксированы наиболее тяжелые случаи.