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Компания Chevrolet сообщила о прекращении производства автомобилей Impala

Компания Chevrolet сообщила о прекращении производства автомобилей Impala. Американский автопроизводитель снял с конвейера легендарную модель, что вызвало определенное негодование у автолюбителей.
Компания Chevrolet сообщила о прекращении производства автомобилей Impala

Первый автомобиль Chevrolet Impala вышел с конвейера в далеком 1958 году. С того времени модель не раз терпела определенные изменения, но никогда не теряла своей популярности среди автолюбителей. Все же американский автопроизводитель решил снять легендарное транспортное средство с конвейера, поскольку автомобиль перестал приносить концерну прибыль. В прошлом году было реализовано 40 тысяч экземпляром, что кажется довольно неплохим результатом для столь старой модели. Однако ранее Chevrolet продавала в год более 300 тысяч машин, поэтому разница очевидна. Chevrolet Impala нравилась не только молодому поколению. Автомобиль был популярен и среди истинных автолюбителей, которые выразили свое негодование решением автопроизводителя.

Ситуация стала ухудшаться после 2000-х годов, когда государство перестало закупать машины для правоохранительных органов, а службы такси перешли на более практичные минивэны. Все же руководство Chevrolet заявило, что в ближайшее время компания представит сразу несколько моделей, которые заменять Chevrolet Impala на рынке. Однако истинные поклонники классики сомневаются в успехе новых транспортных средств, поскольку Impala является истинным американским автомобилем.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 16:05

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