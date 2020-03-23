Иосиф Пригожин рассказал, что его мать чуть не заразилась коронавирусом





Иосиф Пригожин самоизолировался на время карантина в связи с пандемией коронавируса. Он принял такое решение самостоятельно, отмечая, что к данной ситуации нужно отнестись со всей ответственностью. Продюсер считает, что его близкие и даже родственники продолжают рисковать здоровьем, поскольку не воспринимают болезнь серьезно. Несколько его знакомых продолжали контактировать с окружающими, несмотря на общее недомогание. Они скрывали свое состояние, а недавно выяснилось, что в одном подъезде с его матерью жила больная коронавирусом женщина. Пригожин назвал ее безответственной, поскольку по приезду из Европы первым делом она проведала всех близких и знакомых, а в итоге ее увезли на “скорой” вместе с полицией.Оказалось, что гражданка занималась самолечением, из-за чего у нее развилось двустороннее воспаление легких на фоне коронавируса. Пригожин считает, что подобное не должно оставаться безнаказанным, а действовать необходимо по примеру Китая.