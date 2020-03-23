В Сети опубликовано редкое фото уникального советского родстера «Ленинград»





В 50-х годах инженер Аркадий Бабич начал создание оригинального транспортного средства. На строительство родстера «Ленинград» ушло примерно три года. Автомобиль получил весьма необычную внешность не только по старым меркам, но даже по современным. Транспортное средство имело удлиненный капот и рельефные подкрылки. Автомобиль был похож на хищника, который готовится к прыжку. На капоте родстера разместили хромированную надпись «Ленинград», которая придавала изысканность.Он был оборудован силовым агрегатом от ГАЗ-12 ЗИМ мощностью 90 «лошадок». Максимальная скорость кабриолета составляла 130 километров в час, что для того времени очень хороший результат. В 1958 году родстер «Ленинград» увидел американский фотограф Джон Шульц, который сфотографировав редкое транспортное средство. Позже фото опубликовали в одном популярном заграничном журнале, что привлекло особое внимание автолюбителей.К сожалению, дальнейшая судьба уникального советского родстера неизвестна. Автомобиль так и не стал на конвейер из-за весьма эксцентричной внешности. Все же сегодня пользователи могут оценить внешний вид транспортного средства благодаря сохранившейся фотографии, за что стоит благодарить американского фотографа, который заметил оригинальность отечественного инженера и сохранил память о его работе на века.