АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 84.16 USD 78.04
Курс валют на 21.03.2020

В Сети опубликовано редкое фото уникального советского родстера «Ленинград»

Родстер «Ленинград» был создан в конце 50-х годов прошлого столетия. В Сети опубликовано редкое фото уникального советского автомобиля, дальнейшая судьба которого осталась неизвестной.
В Сети опубликовано редкое фото уникального советского родстера «Ленинград»

В 50-х годах инженер Аркадий Бабич начал создание оригинального транспортного средства. На строительство родстера «Ленинград» ушло примерно три года. Автомобиль получил весьма необычную внешность не только по старым меркам, но даже по современным. Транспортное средство имело удлиненный капот и рельефные подкрылки. Автомобиль был похож на хищника, который готовится к прыжку. На капоте родстера разместили хромированную надпись «Ленинград», которая придавала изысканность.

Он был оборудован силовым агрегатом от ГАЗ-12 ЗИМ мощностью 90 «лошадок». Максимальная скорость кабриолета составляла 130 километров в час, что для того времени очень хороший результат. В 1958 году родстер «Ленинград» увидел американский фотограф Джон Шульц, который сфотографировав редкое транспортное средство. Позже фото опубликовали в одном популярном заграничном журнале, что привлекло особое внимание автолюбителей.

К сожалению, дальнейшая судьба уникального советского родстера неизвестна. Автомобиль так и не стал на конвейер из-за весьма эксцентричной внешности. Все же сегодня пользователи могут оценить внешний вид транспортного средства благодаря сохранившейся фотографии, за что стоит благодарить американского фотографа, который заметил оригинальность отечественного инженера и сохранил память о его работе на века.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 16:19

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Топливо на основе пшеницы способно сократить выбросы CO2 в…
Олимпиада-2020 под вопросом: Австралия и Канада отказались от участия из-за…
Медики назвали снижающие защиту от вирусов ошибки в соблюдении…
Эксперты назвали основной недостаток новой LADA…
«Мои года – мое богатство»: Примеривший парик Игорь Крутой высказался о своей…
Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в…
В Сети опубликовано редкое фото уникального советского родстера…
Звезда сериала «Игра Престолов» Софи Тернер раскритиковала людей, нарушающих…
В Ростовской области из-за ДТП пострадали пять…
Врачи назвали продукты для снижения риска заболеваний легких у заядлых…
«Вот оно, счастье»: Алла Пугачева поздравила сына Стаса Пьехи Петра с днем…
Компания Chevrolet сообщила о прекращении производства автомобилей…
Медики рассказали о вреде противовирусных…
Камеры ГИБДД начнут фиксировать использование смартфона водителями за…
Наталья Селезнева рассказала о вражде с Татьяной Пельтцер и…
Мастера превратили пикап Mercedes-Benz в автопоезд для…
Житель Мурманской области снял дверь в подъезде и сдал ее на…
В Сети рассказали, как не заразиться коронавирусом во время…
В Калифорнии над холмами зафиксировали дискообразный черный…
Адам Ламберт из Queen хочет сыграть главную роль в фильме о Джордже…
Дмитрий Гордон предупредил о риске распада Украины из-за…
Яна Троянова из «Последнего героя» рассказала об алкоголизме и смерти…
В Севастополе обнаружили береговую батарею времен Крымской…
Предстоятель Белорусской православной церкви Павел окропил Минск святой водой с вертолета для защиты от…
Ольга Куриленко полностью выздоровела от…
Врач-инфекционист: Употребление чеснока при некоторых заболеваниях может причинить вред…
Иосиф Пригожин рассказал, что его мать чуть не заразилась…
Кроссовер Genesis GV80 получит 3D-дисплей…
Просмотреть все новости