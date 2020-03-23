Медики рассказали о вреде противовирусных препаратов





Во время пандемии коронавируса в Сети появляются рекомендации о приеме противовирусных препаратов для защиты от COVID-19. В связи с фейковыми советами, опубликованными на форумах и в социальных сетях, увеличился спрос на такие лекарства. Врач-инфекционист Илья Акинфев сообщает, что медикаменты, разработанные для борьбы с ОРВИ и гриппом, не эффективны против коронавирусной инфекции. Таким образом люди просто потратят деньги на совсем не нужный им препарат, а в некоторых случаях могут еще и навредить своему организму. В случае массовой покупки противовирусных средств может возникнуть их дефицит, и людям не будет чем лечить простудные заболевания.Медики подчеркивают, что исследователи еще разрабатывают лекарство от коронавируса. В данное время существуют рекомендации, с помощью соблюдения которых можно уменьшить вероятность инфицирования. Психологи рекомендуют реже пользоваться социальными сетями и брать факты только из достоверных источников, чтобы не поддаваться панике.