Максим Галкин публично пристыдил Яну Рудковскую за невежество по отношению к стихам Пушкина

Яна Рудковская пожелала подписчикам доброго утра и по традиции показала свой завтрак. На фото запечатлен сервированный стол, на котором стоит тарелка с тремя ломтиками колбасы и пышный букет лютиков. Свою публикацию звезда дополнила стихотворением Пушкина, в котором тот призывает народ сплотиться во время эпидемии холеры. Рудковская отметила, что это произведение автор написал в 1827 году, находясь на карантине в Болдино. Поклонники сразу указали на несостыковку, поскольку вспышка болезни началась в 1830 году. Максим Галкин предположил, что эта публикация – подделка, и принадлежит современному анонимному автору, который забросил ее в “кучу поэтических штампов”, ассоциирующихся с классиком. Также он назвал стих “жуткой графоманией”.На замечание поклонников и своего коллеги Яна Рудковская никак не отреагировала.