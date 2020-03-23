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Камеры ГИБДД начнут фиксировать использование смартфона водителями за рулем

В ГИБДД намереваются задействовать камеры, чтобы фиксировать нарушения со стороны водителей, пренебрегающих запретом на использование мобильного телефона во время езды. Соответствующее заявление сделал замглавы ведомства Александр Быков.

На территории России с 2001 года запрещено водить машину и говорить по телефону, а за нарушение предусмотрен штраф размером 1,5 тыс рублей, введен он еще в 2013 году. Вскоре фиксировать использование смартфона при управлении авто начнут нейросети, работающие в паре с новыми камерами. Данные системы уже проходят испытания, а впервые их применят в Москве. Однако сейчас внедрение невозможно, поскольку водители пока не имеют инструментов, чтобы доказать, что камера ошиблась, как предполагают эксперты. Для внедрения технологии необходимо обеспечить также электронную возможность обжалования штрафов.

Уже сейчас в Госдуме рассматривают идею ужесточить наказание за использование смартфона за рулем, повысив штраф до 5 тыс рублей. Новая технология работает на основе нейросети. Она сможет выявить, использует ли автомобилист ремень безопасности.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:55

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