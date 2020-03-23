Мастера превратили пикап Mercedes-Benz в автопоезд для велосипедистов





Инженеры тюнинг-ателье Carlex Desing за основу взяли модель Mercedes-Benz X 350 d с 3-литровым силовым агрегатом мощностью 260 «лошадок». После тюнинга автомобиль получил не только оригинальный внешний вид, но и специальный автодом, который полностью соответствует общему дизайну. От базовой модели проект Exy Viale Bike Tour Set отличается более широкими колесными рамками, новыми агрессивными бамперами, а также карбонной вставкой на кузове. При этом пикап Mercedes-Benz X 350 d раскрашен в красный, белый и черный цвета, как и автодом, что делает комплект более гармоничным. Данное транспортное средство будет по вкусу велосипедистам, поскольку автомобиль оборудован специальными креплениями для байков. По сути оригинальный пикап в совокупности с автодомом является автопоездом для путешествий, что привлечет любителей туризма.Из удобств в проекте Exy Viale Bike Tour Set имеются: санузел, четыре спальных места и кухня. К сожалению, в данный момент нет подробной информации о технических характеристиках пикапа и прицепа. Также отсутствуют данные о стоимости тюнингованного авто от Mercedes-Benz. Возможно в ближайшее время в Сети появится больше информации, а до того времени поклонникам бренда и туризма остается только наслаждаться фотографиями оригинального транспортного средства.