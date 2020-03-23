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Наталья Селезнева рассказала о вражде с Татьяной Пельтцер и депрессии

Во время съемок программы «Судьба человека» актриса Наталья Селезнева рассказала о том, почему она не появляется на театральных подмостках. Также 74-летняя артистка прокомментировала свою вражду с Татьяной Пельтцер, упомянув о депрессии из-за болезни.

По словам Натальи Селезневой, она не хотела заканчивать актерскую карьеру, но работать ей не позволяет здоровье. Звезде советского кинематографа сделали несколько операций на ноге и долгое время она пребывала в больнице. Тяжелые испытания длились около трех лет, из-за чего у артистки началась депрессия. Но актрисе удалось преодолеть трудности, она разрабатывает ногу, чтобы не чувствовать себя неполноценной. Наталье Селезневой предлагают роли в театре, но пока она не знает, сможет ли вернуться на сцену. Все это время рядом с ней был муж Владимир Андреев, который поддерживал и помогал пережить трудный период в жизни.

На экране впервые Наталья Селезнева появилась в восемь лет и уже тогда она поняла, что в кинематографе существует большая конкуренция. Вражда началась с Татьяной Пельтцер, которая на тот момент была старше будущей звезды. Актрисе не понравилось, что ее лишили роли в картине, о которой она мечтала. Покойная артистка обижалась на Наталью Селезневу и пугала ее. При этом, 74-летняя актриса называла свою старшую коллегу «тетя Валя», чем очень ее злила. Татьяна Пельтцер всю жизнь вспоминала Наталье Селезневой эту историю.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:50

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