Наталья Селезнева рассказала о вражде с Татьяной Пельтцер и депрессии
Во время съемок программы «Судьба человека» актриса Наталья Селезнева рассказала о том, почему она не появляется на театральных подмостках. Также 74-летняя артистка прокомментировала свою вражду с Татьяной Пельтцер, упомянув о депрессии из-за болезни.
По словам Натальи Селезневой, она не хотела заканчивать актерскую карьеру, но работать ей не позволяет здоровье. Звезде советского кинематографа сделали несколько операций на ноге и долгое время она пребывала в больнице. Тяжелые испытания длились около трех лет, из-за чего у артистки началась депрессия. Но актрисе удалось преодолеть трудности, она разрабатывает ногу, чтобы не чувствовать себя неполноценной. Наталье Селезневой предлагают роли в театре, но пока она не знает, сможет ли вернуться на сцену. Все это время рядом с ней был муж Владимир Андреев, который поддерживал и помогал пережить трудный период в жизни.
На экране впервые Наталья Селезнева появилась в восемь лет и уже тогда она поняла, что в кинематографе существует большая конкуренция. Вражда началась с Татьяной Пельтцер, которая на тот момент была старше будущей звезды. Актрисе не понравилось, что ее лишили роли в картине, о которой она мечтала. Покойная артистка обижалась на Наталью Селезневу и пугала ее. При этом, 74-летняя актриса называла свою старшую коллегу «тетя Валя», чем очень ее злила. Татьяна Пельтцер всю жизнь вспоминала Наталье Селезневой эту историю.
По словам Натальи Селезневой, она не хотела заканчивать актерскую карьеру, но работать ей не позволяет здоровье. Звезде советского кинематографа сделали несколько операций на ноге и долгое время она пребывала в больнице. Тяжелые испытания длились около трех лет, из-за чего у артистки началась депрессия. Но актрисе удалось преодолеть трудности, она разрабатывает ногу, чтобы не чувствовать себя неполноценной. Наталье Селезневой предлагают роли в театре, но пока она не знает, сможет ли вернуться на сцену. Все это время рядом с ней был муж Владимир Андреев, который поддерживал и помогал пережить трудный период в жизни.
На экране впервые Наталья Селезнева появилась в восемь лет и уже тогда она поняла, что в кинематографе существует большая конкуренция. Вражда началась с Татьяной Пельтцер, которая на тот момент была старше будущей звезды. Актрисе не понравилось, что ее лишили роли в картине, о которой она мечтала. Покойная артистка обижалась на Наталью Селезневу и пугала ее. При этом, 74-летняя актриса называла свою старшую коллегу «тетя Валя», чем очень ее злила. Татьяна Пельтцер всю жизнь вспоминала Наталье Селезневой эту историю.
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:50