Наталья Селезнева рассказала о вражде с Татьяной Пельтцер и депрессии

По словам Натальи Селезневой, она не хотела заканчивать актерскую карьеру, но работать ей не позволяет здоровье. Звезде советского кинематографа сделали несколько операций на ноге и долгое время она пребывала в больнице. Тяжелые испытания длились около трех лет, из-за чего у артистки началась депрессия. Но актрисе удалось преодолеть трудности, она разрабатывает ногу, чтобы не чувствовать себя неполноценной. Наталье Селезневой предлагают роли в театре, но пока она не знает, сможет ли вернуться на сцену. Все это время рядом с ней был муж Владимир Андреев, который поддерживал и помогал пережить трудный период в жизни.На экране впервые Наталья Селезнева появилась в восемь лет и уже тогда она поняла, что в кинематографе существует большая конкуренция. Вражда началась с Татьяной Пельтцер, которая на тот момент была старше будущей звезды. Актрисе не понравилось, что ее лишили роли в картине, о которой она мечтала. Покойная артистка обижалась на Наталью Селезневу и пугала ее. При этом, 74-летняя актриса называла свою старшую коллегу «тетя Валя», чем очень ее злила. Татьяна Пельтцер всю жизнь вспоминала Наталье Селезневой эту историю.