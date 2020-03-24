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Врачи назвали 8 натуральных антибиотиков, которые должны быть на кухне у каждого

Индийские врачи назвали 8 натуральных антибиотиков, которые должны быть на кухне у каждого человека. Они убеждены, что пряные специи способны защитить организм от заражения не хуже аптечных лекарств.
Врачи назвали 8 натуральных антибиотиков, которые должны быть на кухне у каждого

Прежде всего, врачи порекомендовали запастись медом и регулярно добавлять его в готовые блюда. Натуральный сладкий продукт обладает антибактериальным свойством и начинает действовать прямо на слизистой оболочке полости рта. Кроме того, благодаря высокому содержанию природного сахара он быстро восстанавливает силы человека, необходимые для здоровой работы защитных функций его иммунной системы. Подобным образом на организм влияют имбирь и чеснок, которые, в свою очередь, помогают справиться с симптомами респираторной инфекции и ускоряют процесс выздоровления.

По словам медиков, не менее полезными являются орегано, корица и гвоздика. Ароматные специи не только обогащают вкус блюд, но и действуют так же, как аптечные антибиотики. Компоненты в их составе имеют мощный противовоспалительный эффект, который распространяется как на общий иммунитет, так и на местный. В традиционной медицине Южной Азии врачи рекомендуют применять специи и мед для профилактики вирусных инфекций в межсезонный период и особенно во время пандемии.

Напоследок индийские медики отметили пользу цитрусовых, ввиду большого содержания витамина С в соке фруктов.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 02:29

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