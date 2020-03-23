Ольга Куриленко полностью выздоровела от коронавируса
Актриса кино и телевидения Ольга Куриленко, которой ранее диагностировали коронавирус, полностью выздоровела. Знаменитость сообщила эту новость подписчикам своего Instagram-аккаунта, написав, что принимает для поддержания иммунитета.
Ольга Куриленко рассказала, что сейчас находится в Лондоне и чувствует себя хорошо. Знаменитость полностью выздоровела, на данном этапе её беспокоит только лёгкий кашель по утрам и усталость. Актриса отметила, что в течении первой недели после того, как недуг дал о себе знать, она лежала с высокой температурой и много спала. «Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая», – описала свои ощущения артистка.
Врачи не прописали лечение, так как у неё была средняя форма болезни, лишь порекомендовали пить парацетамол. Актриса поддерживает иммунитет с помощью следующих витаминов: С, Е, Д, B5, Curcumin, Zinc. Эти органические соединения не лечат коронавирус, тем не менее они помогают иммунной системе бороться с недугом. После выздоровления знаменитость посвящает своё время сыну и отдыху. Куриленко старается всячески подбадривать поклонников, активно отвечая на их комментарии и вселяя надежду на лучшее.
Ольга Куриленко рассказала, что сейчас находится в Лондоне и чувствует себя хорошо. Знаменитость полностью выздоровела, на данном этапе её беспокоит только лёгкий кашель по утрам и усталость. Актриса отметила, что в течении первой недели после того, как недуг дал о себе знать, она лежала с высокой температурой и много спала. «Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая», – описала свои ощущения артистка.
Врачи не прописали лечение, так как у неё была средняя форма болезни, лишь порекомендовали пить парацетамол. Актриса поддерживает иммунитет с помощью следующих витаминов: С, Е, Д, B5, Curcumin, Zinc. Эти органические соединения не лечат коронавирус, тем не менее они помогают иммунной системе бороться с недугом. После выздоровления знаменитость посвящает своё время сыну и отдыху. Куриленко старается всячески подбадривать поклонников, активно отвечая на их комментарии и вселяя надежду на лучшее.
ШоуБиз
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 14:58