Ольга Куриленко полностью выздоровела от коронавируса

Ольга Куриленко рассказала, что сейчас находится в Лондоне и чувствует себя хорошо. Знаменитость полностью выздоровела, на данном этапе её беспокоит только лёгкий кашель по утрам и усталость. Актриса отметила, что в течении первой недели после того, как недуг дал о себе знать, она лежала с высокой температурой и много спала., – описала свои ощущения артистка.Врачи не прописали лечение, так как у неё была средняя форма болезни, лишь порекомендовали пить парацетамол. Актриса поддерживает иммунитет с помощью следующих витаминов: С, Е, Д, B5, Curcumin, Zinc. Эти органические соединения не лечат коронавирус, тем не менее они помогают иммунной системе бороться с недугом. После выздоровления знаменитость посвящает своё время сыну и отдыху. Куриленко старается всячески подбадривать поклонников, активно отвечая на их комментарии и вселяя надежду на лучшее.