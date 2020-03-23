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Яна Троянова из «Последнего героя» рассказала об алкоголизме и смерти сына

Яна Троянова рассказала журналистам о трудностях, с которыми столкнулась несколько лет назад. По словам звезды проекта «Последний герой», после смерти сына она страдала от алкоголизма.
Яна Троянова из «Последнего героя» рассказала об алкоголизме и смерти сына

Актриса 9 лет назад пережила потерю своего ребенка – сына Николая. 20-летний выпускник школы не был трудоустроен и нигде не учился, в связи с чем начал увлекаться запрещенными веществами. Зависимость повлекла за собой смерть наследника Яны Трояновой. Она тяжело переживала трагические события и стала пить. Этим знаменитость честно поделилась с рэп-исполнителем Птахой во время разговора на передаче «Последний герой». Сам певец всего год назад поборол зависимость от запрещенных веществ, а артистка поделилась опытом, как справиться с алкоголизмом.

Троянова похоронила почти всех своих друзей и сама чуть не рассталась с жизнью. Как призналась звезда кино, она была на дне, но смогла «пробить его». Пережить сложное время в жизни актрисе помогла работа, так как через полгода после кончины сына она практически заставила себя принять участие в съёмках картины «Кококо». В тот период артистке помогли коллега по творческому цеху Анна Михалкова и супруг Василий Сигарев.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:10

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