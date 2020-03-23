Яна Троянова из «Последнего героя» рассказала об алкоголизме и смерти сына





Актриса 9 лет назад пережила потерю своего ребенка – сына Николая. 20-летний выпускник школы не был трудоустроен и нигде не учился, в связи с чем начал увлекаться запрещенными веществами. Зависимость повлекла за собой смерть наследника Яны Трояновой. Она тяжело переживала трагические события и стала пить. Этим знаменитость честно поделилась с рэп-исполнителем Птахой во время разговора на передаче «Последний герой». Сам певец всего год назад поборол зависимость от запрещенных веществ, а артистка поделилась опытом, как справиться с алкоголизмом.Троянова похоронила почти всех своих друзей и сама чуть не рассталась с жизнью. Как призналась звезда кино, она была на дне, но смогла «пробить его». Пережить сложное время в жизни актрисе помогла работа, так как через полгода после кончины сына она практически заставила себя принять участие в съёмках картины «Кококо». В тот период артистке помогли коллега по творческому цеху Анна Михалкова и супруг Василий Сигарев.