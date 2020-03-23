В Сети рассказали, как не заразиться коронавирусом во время каршеринга





Российские врачи утверждают, что пользующиеся каршерингом люди рискуют заразиться коронавирусом немного меньше, чем во время поездки на метро. В то же время арендованный автомобиль накапливает достаточное количество патогенов, хотя и перевозит малое количество пассажиров за день. Следовательно, нужно предпринимать простые методы дезинфекции, вроде обработки рук аэрозольным антисептиком или лосьоном на спиртовой основе.Кроме того, перед посадкой в машину нужно распылить в салоне антибактериальное средство и подождать несколько минут. Не лишним также станет обработка всех деталей, к которым водитель будет прикасаться во время движения. После выхода из автомобиля стоит протереть руки салфетками, а затем лосьоном. Наконец, открывать багажное отделение и другие двери рекомендуется с помощью дополнительных защитных средств-перчаток.