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В Сети рассказали, как не заразиться коронавирусом во время каршеринга

Многие россияне пользуются каршерингом во время эпидемии коронавируса вместо общественного транспорта. В Сети рассказали, как не заразиться SARS-CoV-2 во время аренды машины.

Российские врачи утверждают, что пользующиеся каршерингом люди рискуют заразиться коронавирусом немного меньше, чем во время поездки на метро. В то же время арендованный автомобиль накапливает достаточное количество патогенов, хотя и перевозит малое количество пассажиров за день. Следовательно, нужно предпринимать простые методы дезинфекции, вроде обработки рук аэрозольным антисептиком или лосьоном на спиртовой основе.

Кроме того, перед посадкой в машину нужно распылить в салоне антибактериальное средство и подождать несколько минут. Не лишним также станет обработка всех деталей, к которым водитель будет прикасаться во время движения. После выхода из автомобиля стоит протереть руки салфетками, а затем лосьоном. Наконец, открывать багажное отделение и другие двери рекомендуется с помощью дополнительных защитных средств-перчаток.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:37

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