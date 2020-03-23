Дмитрий Гордон предупредил о риске распада Украины из-за кризиса





По мнению Гордона, Украина до сих пор не состоялась в статусе государства, а политика внешних властей может привести к развалу в нестабильное время, которое наблюдается в современности. Журналист отметил, что разрушение внутренних институций идет уже давно, поэтому она рискует развалиться на части, чему будет способствовать мировой кризис. Более развитые страны терпят потери и спад экономики, вызванные пандемией, а выстоять в данных условиях смогут только прилагающие максимальные усилия для защиты своих граждан государства, в их числе Китай и США. Деятель отметил, что с его мнением соглашаются некоторые представители украинской власти.В новую Украину, по мнению Гордона, будут входить только Киевская, Винницкая, а также Черниговская, Черкасская, Полтавская и Житомирская области.