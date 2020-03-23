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Предстоятель Белорусской православной церкви Павел окропил Минск святой водой с вертолета для защиты от коронавируса

Предстоятель Белорусской православной церкви и постоянный член Священного синода Павел окропил Минск святой водой для защиты от коронавируса. Необычный обряд прошел 22-го марта после молебна в одном из храмов в столице Белоруссии.
Предстоятель Белорусской православной церкви Павел окропил Минск святой водой с вертолета для защиты от коронавируса

Согласно известной информации, священнослужители, во главе с митрополитом Павлом, не остались в стороне от всемирной пандемии, из-за которой тысячи людей страдают не только физически, но и эмоционально, переживая сильный страх за здоровье близких. В воскресный день, 22-го марта, православные предстоятели в храме-памятнике в честь Всех Святых провели молебен, посвященный просьбе к Богу об избавлении от недуга. После чего они освятили воду и окропили город с вертолета.

По словам Минского митрополита, паника, вызванная многочисленными случаями заражения в мире, притупляет разум людей, ослабляет веру и «смущает их сердца». Потому всем истинно верующим людям важно укреплять свои отношения с Господом, молиться ему с просьбами укрепить дух и преодолеть испытание.

Кроме того, священнослужители убеждены, что крест-мощевик и икона Божьей Матери, с которыми они облетели город на вертолете, защитят всю белорусскую землю от любых бед, в том числе и от пандемии.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 15:00

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