Предстоятель Белорусской православной церкви Павел окропил Минск святой водой с вертолета для защиты от коронавируса





Согласно известной информации, священнослужители, во главе с митрополитом Павлом, не остались в стороне от всемирной пандемии, из-за которой тысячи людей страдают не только физически, но и эмоционально, переживая сильный страх за здоровье близких. В воскресный день, 22-го марта, православные предстоятели в храме-памятнике в честь Всех Святых провели молебен, посвященный просьбе к Богу об избавлении от недуга. После чего они освятили воду и окропили город с вертолета.По словам Минского митрополита, паника, вызванная многочисленными случаями заражения в мире, притупляет разум людей, ослабляет веру и «смущает их сердца». Потому всем истинно верующим людям важно укреплять свои отношения с Господом, молиться ему с просьбами укрепить дух и преодолеть испытание.Кроме того, священнослужители убеждены, что крест-мощевик и икона Божьей Матери, с которыми они облетели город на вертолете, защитят всю белорусскую землю от любых бед, в том числе и от пандемии.