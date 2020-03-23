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В Севастополе обнаружили береговую батарею времен Крымской войны

Согласно данным пресс-центра Института археологии РАН, в Севастополе во время раскопок археологи обнаружили береговую батарею времен Крымской войны.Исследователи проводили работы на мысе Хрустальном, участок которого предназначается для строительства Музея обороны города.

В Севастополе обнаружили береговую батарею времен Крымской войны


Археологи нашли под слоем земли остатки оборонительных укреплений, использовавшихся при первой обороне города-героя. Все амбразуры и цоколи батареи №8 отлично сохранились. По мнению экспертов, они были сооружены в XIX веке, чтобы усилить оборону рейда бухты. Ранее считалось, что это инженерное сооружение не сохранилось, так как на участке уже проводились перестройки.

По словам Сергея Ильяшенко, который руководит этими работами, береговая батарея №8 может войти в состав экспозиции музея. Археологи нашли остатки каменных мощных цоколей, которые связаны с барбетами, предназначенными для размещения орудий. Также исследователи обнаружили колодец в скале с подземным ходом, ведущим в сторону моря. Его глубина примерно четыре метра, но археологи пока не выяснили, для чего его использовали. Раскопки, во время которых также нашли ядра, осколки мортирных бомб и свинцовые пули, планируют закончить к концу этого месяца.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:05

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