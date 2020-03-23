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Кроссовер Genesis GV80 получит 3D-дисплей будущего

Компания Hyundai недавно представила свой флагманский внедорожник Genesis GV80. Особенностью новинки станет 3D-дисплей будущего, который предоставит водителю больше информации о транспортном средстве и окружении.
Кроссовер Genesis GV80 получит 3D-дисплей будущего

Многие автолюбители ждут воплощения технологий будущего из кинофильмов в реальности. Инженеры компании Hyundai решили не затягивать это время и представили новую концепцию панели навигации и приборов. Известно, что флагманский внедорожник Genesis GV80 получит 3D-дисплей будущего, который обзаведется рядом новых функций. Система будет реагировать на движение глаз водителя. При этом технология сможет следить за каждым глазом, проецируя объёмное изображение для конкретного органа зрения. По утверждению разработчиков, она будет работать достаточно быстро, чтобы реагировать на резкие повороты головы и смену ракурса, что позволит избежать возможных багов в картинке.

В Hyundai уверены: 3D-экраны позволят значительно упростить управление транспортным средством, а также увеличат безопасность людей. Объемная виртуальная панель даст больше информации об автомобиле и окружающей среде, не отвлекая водителя от управления. Кроме этого подобная система станет интуитивно понятной, что значительно упростит навигацию по функционалу операционной системы. К сожалению, пока нет информации о точной дате выхода оригинальной технологии, поскольку из-за коронавируса бренд частично остановил производство. Все же эксперты уверены, что внедорожники Genesis GV80 получат 3D-экраны к концу этого года или в начале следующего года. Официального заявления от автопроизводителя по этому поводу пока не поступали.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:37

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