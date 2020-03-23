«Вы увидите, как вам полегчает»: Анфиса Чехова поделилась опытом антистрессовой терапии

По словам журналистки, в свое время она работала с психологом из-за тревоги. Анфиса Чехова добавила, что эксперт также помогала родителям детей, погибших в результате теракта в Беслане. Знаменитость рассказала, что специалист научила ее контролировать серьезные переживания, панику и стрессы. По утверждению психолога, в трудные моменты человеку нужно начать раскачиваться. Для этого можно использовать качели, кресло-качалку или выполнить упражнение с пятки на носок, со скрещенными ногами, стоя или со средней амплитудой. Как отметила актриса, после такой терапии обязательно станет лучше. Затем ведущая напомнила, что именно так родители успокаивали своих детей в младенческом возрасте.На днях Чехова перенесла хирургическое вмешательство в Москве. По словам артистки, она не любит, когда медики вводят ей наркоз, но на этот раз все выдержала.