Врач-инфекционист: Употребление чеснока при некоторых заболеваниях может причинить вред здоровью
Врач-инфекционист Елена Цыганова сообщила о болезнях, при наличии которых употребление чеснока способно нанести вред здоровью. По мнению медика, особенно внимательным к действию этого продукта следует быть людям, страдающим проблемами с желудочно-кишечным трактом.
Елена Цыганова поделилась, что добавление в пищу чеснока в больших количествах не приносит пользу организму. Медик утверждает, что действенность этого продукта при респираторных заболеваниях не обоснована наукой, а популярное мнение о его огромной пользе является заблуждением. Пациентам с определенными диагнозами чеснок не только не принесет пользу, а даже сможет причинить вред. Это касается людей, страдающих желчнокаменной болезнью, и имеющих проблемы с желудочно-кишечным трактом. Употребление чеснока противопоказано тем, у кого диагностированы гастрит и язвенная болезнь. Также чеснок может усугубить проблемы с двенадцатиперстной кишкой.
Ранее вирусолог Сергей Нетесов рассказал о бесполезности чеснока и других средств народной медицины в борьбе с коронавирусом.
Елена Цыганова поделилась, что добавление в пищу чеснока в больших количествах не приносит пользу организму. Медик утверждает, что действенность этого продукта при респираторных заболеваниях не обоснована наукой, а популярное мнение о его огромной пользе является заблуждением. Пациентам с определенными диагнозами чеснок не только не принесет пользу, а даже сможет причинить вред. Это касается людей, страдающих желчнокаменной болезнью, и имеющих проблемы с желудочно-кишечным трактом. Употребление чеснока противопоказано тем, у кого диагностированы гастрит и язвенная болезнь. Также чеснок может усугубить проблемы с двенадцатиперстной кишкой.
Ранее вирусолог Сергей Нетесов рассказал о бесполезности чеснока и других средств народной медицины в борьбе с коронавирусом.
Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 14:50