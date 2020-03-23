Врач-инфекционист: Употребление чеснока при некоторых заболеваниях может причинить вред здоровью





Елена Цыганова поделилась, что добавление в пищу чеснока в больших количествах не приносит пользу организму. Медик утверждает, что действенность этого продукта при респираторных заболеваниях не обоснована наукой, а популярное мнение о его огромной пользе является заблуждением. Пациентам с определенными диагнозами чеснок не только не принесет пользу, а даже сможет причинить вред. Это касается людей, страдающих желчнокаменной болезнью, и имеющих проблемы с желудочно-кишечным трактом. Употребление чеснока противопоказано тем, у кого диагностированы гастрит и язвенная болезнь. Также чеснок может усугубить проблемы с двенадцатиперстной кишкой.Ранее вирусолог Сергей Нетесов рассказал о бесполезности чеснока и других средств народной медицины в борьбе с коронавирусом.