Врачи назвали продукты для снижения риска заболеваний легких у заядлых курильщиков





Согласно разработанной системе питания, рацион людей, зависимых от курения, должен основываться на свежей растительной пище, насыщенной антиоксидантами и клетчаткой. Им необходимо ежедневно употреблять пять порций фруктов, овощей и зелени, в особенности яблоки и перец. В ходе научной работы медики выяснили, что благодаря такому меню риск хронической обструктивной болезни легких снижается на 40%, а каждый дополнительный прием указанных продуктов уменьшает вероятность еще на 8%.В то же время, правило «пяти порций» не защитит от ХОБЛ не курящих людей, однако медики все равно рекомендуют придерживаться системы частого и дробного питания всех мужчин и женщин, так как оно является самым здоровым и полезным для человека. Кроме того, ученые не заметили никакого положительно воздействия от ягод, лука и картофеля, потому они не включают данные продукты в список, снижающих риск заболеваний легких.Как известно, ХОБЛ - самостоятельная патология, для которой характерно частично необратимое ограничение прохождения воздушного потока в дыхательных путях. В тяжелых и запущенных случаях единственный способ спасти жизнь человеку – пересадка легких.