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Дэвид Бекхэм опубликовал трогательный пост ко Дню матери

В прошедшее воскресенье 22 марта все британцы отметили День матери. Английский футболист Дэвид Бекхэм решил по случаю праздника опубликовать трогательный пост в своём микроблоге, выразив чувства к главным женщинам в жизни.
Дэвид Бекхэм опубликовал трогательный пост ко Дню матери

В своём Instagram-аккаунте Дэвид Бекхэм поделился с фанатами новыми кадрами, на которых запечатлены его супруга, родительница и тёща. «Счастливого Дня Матери самым удивительным мамам. Мы очень сильно любим вас. Так печально, что мы не можем быть вместе сегодня, но мы бы хотели, чтобы вы знали, как сильно мы скучаем и любим вас», – написал футболист, добавив три эмодзи в виде сердца.

Также спортсмен обратился к поклонникам в Stories. В соответствующем посте Бекхэм призвал людей не игнорировать этот праздник и вспоминать о матерях чаще. Полузащитник отметил, что в данное время это особенно касается женщин в сфере медицины – из-за пандемии коронавируса они трудятся не покладая рук, а потому больше всех нуждаются в заботе и тепле.

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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 13:30

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