«Телевидение работает даже в войну!»: Звезды шоу-бизнеса дали советы по проведению карантина





Многие артисты продолжают работать в театрах и в студиях, в том числе Лера Кудрявцева. По словам телеведущей, ей можно заниматься творчеством в любое время. Актриса добавила, что не скупала подряд все продукты, как это сейчас массово делают другие россияне. В театре также можно увидеть Александра Олешко, который решил дать находящимся на карантине фанатам совет, призвав их больше общаться с близкими, а не сидеть у экранов телевизоров., - высказался представитель шоу-бизнеса.В то же время многие звезды самоизолировались и все время проводят дома. Как сказала Наташа Королева, она недавно вернулась из Германии, поэтому находится на 14-дневном карантине. Исполнительница осознает ответственность за своих соотечественников, окружающих ее. Кроме этого, певица посоветовала фанатам своего творчества воспользоваться временем, чтобы сбросить лишние килограммы к лету. Дома супруга Сергея Глушко выкладывает на свой Youtube-канал детские сказки.Модный эксперт Александр Васильев порекомендовал россиянам свободное время проводить за чтением и пожаловался на то, что многие халатно относятся к мерам предосторожности. Актер Вячеслав Манучаров проводит карантин со своими родными на даче, и всем советует набираться сил дома и наслаждаться общением с близкими., - поделился артист.