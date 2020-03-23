АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 84.16 USD 78.04
Курс валют на 21.03.2020

«Телевидение работает даже в войну!»: Звезды шоу-бизнеса дали советы по проведению карантина

Звезды российского шоу-бизнеса рассказали журналистам, чем занимаются в период карантина. Они также дали советы поклонникам по поводу того, как следует проводить время при таких условиях.
«Телевидение работает даже в войну!»: Звезды шоу-бизнеса дали советы по проведению карантина

Многие артисты продолжают работать в театрах и в студиях, в том числе Лера Кудрявцева. По словам телеведущей, ей можно заниматься творчеством в любое время. Актриса добавила, что не скупала подряд все продукты, как это сейчас массово делают другие россияне. В театре также можно увидеть Александра Олешко, который решил дать находящимся на карантине фанатам совет, призвав их больше общаться с близкими, а не сидеть у экранов телевизоров. «Смотреть друг другу в глаза», - высказался представитель шоу-бизнеса.

В то же время многие звезды самоизолировались и все время проводят дома. Как сказала Наташа Королева, она недавно вернулась из Германии, поэтому находится на 14-дневном карантине. Исполнительница осознает ответственность за своих соотечественников, окружающих ее. Кроме этого, певица посоветовала фанатам своего творчества воспользоваться временем, чтобы сбросить лишние килограммы к лету. Дома супруга Сергея Глушко выкладывает на свой Youtube-канал детские сказки.

Модный эксперт Александр Васильев порекомендовал россиянам свободное время проводить за чтением и пожаловался на то, что многие халатно относятся к мерам предосторожности. Актер Вячеслав Манучаров проводит карантин со своими родными на даче, и всем советует набираться сил дома и наслаждаться общением с близкими. «Смотрим спектакли по телевизору, ходим гулять, занимаемся человеческой жизнью», - поделился артист.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:43

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Вы увидите, как вам полегчает»: Анфиса Чехова поделилась опытом антистрессовой…
Медики развенчали устоявшиеся мифы о здоровье…
«Телевидение работает даже в войну!»: Звезды шоу-бизнеса дали советы по проведению…
Тюнингованный Mercedes-AMG A45S обогнал на Нюрбургринге известные…
Дэвид Бекхэм опубликовал трогательный пост ко Дню…
Ангела Меркель после контакта с зараженным COVID-19 врачом ушла на…
Ученые назвали породы собак, помогающие хозяину побороть стресс и…
Недорогой кроссовер Chery Jetour X70M появился на рынке…
«К этому подходят только такие»: Максим Галкин отрастил усы, соответствующие его…
Эксперты составили список лучших игр для смартфона, способных развлечь людей во время…
«Прижгла сигарету об мою руку»: Владимир Андреев рассказал о ревности Натальи…
«Самое сухое место на Земле»: Ученые составили ТОП-20 уникальных фактов об…
Samsung Galaxy Note 20 будет во многом похож на серию Galaxy…
«На пробах у Гайдая я сняла сарафан»: Наталья Селезнева рассказала о съёмках «Операции…
Собянин: «Москвичи старше 65 лет должны с 26 марта соблюдать режим…
Ученые: Просмотр фильмов со спецэффектами может вызвать проблемы со…
Израильская компания Metro Skyways превратила военный беспилотник в…
Обнаженная Мадонна в ванне высказалась о пандемии…
Михаил Мишустин заявил о 71 случае заражения коронавирусом в…
Экономист Эдгар Куплаис посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги из-за…
В 1935 году московский школьник предсказал Вторую мировую войну, ядерные исследования и…
Эксперты заявили о начале экономического кризиса в…
Борющаяся с раком Барбара Брыльска попросила поклонников пожелать ей…
Компания Apple сняла лимит на покупку продукции за пределами…
Арсен Аваков предупредил украинцев о голоде из-за пандемии…
Участница «Дом-2» Екатерина Богданова не жалеет, что осталась с Должанским в…
«Пусть замолчит и перестанет позориться»: Екатерина Гордон рассказала об измене мужа с Анной…
В Саратовской области из-за ДТП с цементовозом погибли трое…
Просмотреть все новости