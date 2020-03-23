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Тюнингованный Mercedes-AMG A45S обогнал на Нюрбургринге известные суперкары

Известное тюнинговое ателье AMG представило новое детище – доработанный автомобиль Mercedes-Bens A45S. Хэтчбек показал невероятный результат и обогнал на Нюрбургринге топовые суперкары.
Тюнингованный Mercedes-AMG A45S обогнал на Нюрбургринге известные суперкары

Автомобиль Mercedes-Bens A45S часто изменяют разнообразные ателье, но подобный тюнинг модель получила в первый раз. Компания AMD выжала с четырехцилиндрового двигателя объемом два литра 415 «лошадок», что является абсолютным рекордом для подобных силовых агрегатов. Мотор работает в паре с 8-ступенчатой механической коробкой передач от AMG. До сотни автомобиль разгоняется всего за четыре секунды. Качественное сцепление с асфальтом обеспечивает модернизированная подвеска и новые специальные шины. Устойчивость на поворотах гарантирует полный привод и ряд систем для контроля крутящим моментом. Все это позволило автомобилю Mercedes-AMG A45S обогнать на Нюрбургринге известные суперкары.


Популярную трассу хэтчбек проехал всего за 7 минут 48 секунд, что соответствует показателю Porsche 911 GT3 RS. В то же время тюнингованный автомобиль обогнал такие суперкары, как BMW M4 и Caterham R500 SuperLight, оставив конкурентов далеко позади.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:37

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