Тюнингованный Mercedes-AMG A45S обогнал на Нюрбургринге известные суперкары





Автомобиль Mercedes-Bens A45S часто изменяют разнообразные ателье, но подобный тюнинг модель получила в первый раз. Компания AMD выжала с четырехцилиндрового двигателя объемом два литра 415 «лошадок», что является абсолютным рекордом для подобных силовых агрегатов. Мотор работает в паре с 8-ступенчатой механической коробкой передач от AMG. До сотни автомобиль разгоняется всего за четыре секунды. Качественное сцепление с асфальтом обеспечивает модернизированная подвеска и новые специальные шины. Устойчивость на поворотах гарантирует полный привод и ряд систем для контроля крутящим моментом. Все это позволило автомобилю Mercedes-AMG A45S обогнать на Нюрбургринге известные суперкары.Популярную трассу хэтчбек проехал всего за 7 минут 48 секунд, что соответствует показателю Porsche 911 GT3 RS. В то же время тюнингованный автомобиль обогнал такие суперкары, как BMW M4 и Caterham R500 SuperLight, оставив конкурентов далеко позади.