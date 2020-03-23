В NASA выяснили, смогут ли астронавты использовать GPS на Луне
Сотрудники JPL, научно-исследовательского центра NASA, выяснили, смогут ли астронавты использовать GPS на Луне. Результаты последних исследований были представлены на конференции IEEE Aerospace Conference.
В рамках космической программы "Артемида" будут разрабатываться месторождения льда в кратерах Луны. Это ископаемое планируется использовать также в качестве топлива. Однако для точного ориентирования на спутнике ученым понадобиться система, определяющая положение всех сотрудников и оборудования в режиме реального времени. Для этого может подойти GPS, как считают Кар-Мин Чунг и Чарльз Ли из NASA. Сигналы существующих спутников помогут рассчитать направление на лунной орбите. На ближайшие годы агентство запланировало запуск большого количества космических миссий, которым понадобиться инфраструктура.
Европейская система Галилео и российская – ГЛОНАСС насчитывают 81 спутник, которые комплектуются направленными антеннами для передачи сигнала к поверхности Земли. Они также попадают в космос и могут перехватываться даже за 385 тыс км. Космическому кораблю на лунной орбите понадобятся сигналы 5-13 спутников. При этом для развития данной программы требуется исключительно финансирование, поскольку ученые уже разработали полноценный проект. Информацию об этом передает портал v-kosmose.com.
В рамках космической программы "Артемида" будут разрабатываться месторождения льда в кратерах Луны. Это ископаемое планируется использовать также в качестве топлива. Однако для точного ориентирования на спутнике ученым понадобиться система, определяющая положение всех сотрудников и оборудования в режиме реального времени. Для этого может подойти GPS, как считают Кар-Мин Чунг и Чарльз Ли из NASA. Сигналы существующих спутников помогут рассчитать направление на лунной орбите. На ближайшие годы агентство запланировало запуск большого количества космических миссий, которым понадобиться инфраструктура.
Европейская система Галилео и российская – ГЛОНАСС насчитывают 81 спутник, которые комплектуются направленными антеннами для передачи сигнала к поверхности Земли. Они также попадают в космос и могут перехватываться даже за 385 тыс км. Космическому кораблю на лунной орбите понадобятся сигналы 5-13 спутников. При этом для развития данной программы требуется исключительно финансирование, поскольку ученые уже разработали полноценный проект. Информацию об этом передает портал v-kosmose.com.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:11