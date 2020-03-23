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«К этому подходят только такие»: Максим Галкин отрастил усы, соответствующие его владениям

Максим Галкин на своей странице в социальной сети Instagram в Stories опубликовал видеоролик, на котором показал, какие отрастил усы. Артист снимал видео во время прогулки по своему поместью.
«К этому подходят только такие»: Максим Галкин отрастил усы, соответствующие его владениям

Максим Галкин, как и большинство отечественных артистов, из-за пандемии коронавируса находится дома, поскольку почти по всей территории страны отменены концерты. Юморист полагает, что в собственном имении легко придерживаться условий карантина, так как всегда можно найти занятие для свободного времени. Места для прогулок во владениях артиста также вдоволь. Галкин решил повеселить поклонников сменой имиджа. Супруг Аллы Пугачевой отрастил усы. Он показал интересные кадры своего преображения, снятые во время прогулки по двору замка, расположенного в деревне Грязь.

Артист поделился, что у них отличная погода, щебечут птички, светит солнышко и поэтому не так ощущается холод. Максим Галкин отметил, что «к обходу его владений подходят только такие усы».

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ШоуБиз
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 13:09

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