«Прижгла сигарету об мою руку»: Владимир Андреев рассказал о ревности Натальи Селезневой
Российский актер театра и кино Владимир Андреев в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» вспомнил сцену ревности Натальи Селезневой. По его словам, во время съемок «Калиф-аист» его супруга подумала, что артист флиртует с коллегой по сцене и «прижгла сигарету» об его руку.
Президент Московского драматического театра имени Марии Николаевны Ермоловой в этом году отмечает вместе со своей женой Натальей Селезневой золотую свадьбу – 50 лет. В студии «Судьба человека» 89-летний Владимир Андреев признался, что не всегда их отношения складывались гладко, и как у каждой пары, время от времени происходили ссоры. По словам народного артиста, он никогда не ревновал возлюбленную к успеху: «Я всегда смотрел и радовался за нее, хотя она, конечно, сложный человек». В то же время актриса была более эмоциональной и однажды намерено обожгла руку своему мужу.
Наталье Селезневой показалось, будто актер оказывает знаки внимания своей коллеге и, не задумываясь, прижгла сигаретой его ладонь. «Я просто вытерпел и пошел дальше. Но ожог остался до сих пор», - отметил Владимир Андреев. Он рассказал, что секрет их «столь продолжительной любви» заключается в некой поэзии, без которой жить нельзя.
Как известно, у выдающихся супругов есть сын – Егор Андреев и трое внуков – Алексей, Елизавета и Николай.
Президент Московского драматического театра имени Марии Николаевны Ермоловой в этом году отмечает вместе со своей женой Натальей Селезневой золотую свадьбу – 50 лет. В студии «Судьба человека» 89-летний Владимир Андреев признался, что не всегда их отношения складывались гладко, и как у каждой пары, время от времени происходили ссоры. По словам народного артиста, он никогда не ревновал возлюбленную к успеху: «Я всегда смотрел и радовался за нее, хотя она, конечно, сложный человек». В то же время актриса была более эмоциональной и однажды намерено обожгла руку своему мужу.
Наталье Селезневой показалось, будто актер оказывает знаки внимания своей коллеге и, не задумываясь, прижгла сигаретой его ладонь. «Я просто вытерпел и пошел дальше. Но ожог остался до сих пор», - отметил Владимир Андреев. Он рассказал, что секрет их «столь продолжительной любви» заключается в некой поэзии, без которой жить нельзя.
Как известно, у выдающихся супругов есть сын – Егор Андреев и трое внуков – Алексей, Елизавета и Николай.
ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:00