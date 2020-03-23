«Прижгла сигарету об мою руку»: Владимир Андреев рассказал о ревности Натальи Селезневой





Президент Московского драматического театра имени Марии Николаевны Ермоловой в этом году отмечает вместе со своей женой Натальей Селезневой золотую свадьбу – 50 лет. В студии «Судьба человека» 89-летний Владимир Андреев признался, что не всегда их отношения складывались гладко, и как у каждой пары, время от времени происходили ссоры. По словам народного артиста, он никогда не ревновал возлюбленную к успеху:. В то же время актриса была более эмоциональной и однажды намерено обожгла руку своему мужу.Наталье Селезневой показалось, будто актер оказывает знаки внимания своей коллеге и, не задумываясь, прижгла сигаретой его ладонь., - отметил Владимир Андреев. Он рассказал, что секрет их «столь продолжительной любви» заключается в некой поэзии, без которой жить нельзя.Как известно, у выдающихся супругов есть сын – Егор Андреев и трое внуков – Алексей, Елизавета и Николай.