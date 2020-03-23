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Недорогой кроссовер Chery Jetour X70M появился на рынке Китая

Представители компании Chery сообщили о выходе недорогого кроссовера Jetour X70M на рынок Китая. "Паркетный" внедорожник представили в качестве бюджетного варианта Chery Jetour X70.

Хотя Jetour X70M сначала появится лишь в нескольких дилерских центрах Китая, производитель заверяет, что эта проблема вскоре будет решена. Покупатели смогут приобрести базовую версию кроссовера за 65 тысяч юаней, что составляет около 716 тысяч рублей. За эти деньги клиент получит систему следования курсу, помощника для езды на возвышенностях, передовой информационной-развлекательный центр парктроник и 17-дюймовые диски из легкого сплава.

Бюджетный вариант также оснастили задним бампером, квадратной выхлопной системой и ДХО от Chery Jetour X70. Что касается технических характеристик, то под капотом Jetour X70M можно найти 1,5-литровый двигатель V4 мощностью 156 л. с. и 230 Нм крутящего момента. Привод поставляется исключительно передний. Каталог трансмиссий предлагает выбрать РКПП или механическую коробку передач. Китайский концерн пока не сообщал о сроках выхода Jetour X70M на глобальный рынок.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:13

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