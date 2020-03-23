Samsung Galaxy Note 20 будет во многом похож на серию Galaxy S20
В феврале компания Samsung выпустила смартфоны серии Galaxy S, но подробности об устройствах начали появляться в Сети только недавно. Эксперты считают, что Galaxy Note 20 будет по многим параметрам напоминать серию Galaxy S20.
Продажи флагманских гаджетов стартовали в начале этого месяца. Речь идет о версиях Galaxy S20, S20 Ultra и S20 Plus. Теперь пользователи обсуждают смартфон нового поколения Note 20. По некоторым данным, отличаться девайсы будут только наличием квадратных углов и поддержкой S-Pen. Дизайн Galaxy Note 20 будет очень напоминать серию Galaxy S20. Кроме этого, сохранятся и технические показатели, а также параметры камеры гаджета.
По словам экспертов, южнокорейский производитель «превзошел сам себя, пойдя ва-банк с моделью S20 Ultra. Поэтому, для смартфона следующего поколения с точки зрения нововведений и инноваций ему предложить пока нечего.
Продажи флагманских гаджетов стартовали в начале этого месяца. Речь идет о версиях Galaxy S20, S20 Ultra и S20 Plus. Теперь пользователи обсуждают смартфон нового поколения Note 20. По некоторым данным, отличаться девайсы будут только наличием квадратных углов и поддержкой S-Pen. Дизайн Galaxy Note 20 будет очень напоминать серию Galaxy S20. Кроме этого, сохранятся и технические показатели, а также параметры камеры гаджета.
По словам экспертов, южнокорейский производитель «превзошел сам себя, пойдя ва-банк с моделью S20 Ultra. Поэтому, для смартфона следующего поколения с точки зрения нововведений и инноваций ему предложить пока нечего.
Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 12:49