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Samsung Galaxy Note 20 будет во многом похож на серию Galaxy S20

В феврале компания Samsung выпустила смартфоны серии Galaxy S, но подробности об устройствах начали появляться в Сети только недавно. Эксперты считают, что Galaxy Note 20 будет по многим параметрам напоминать серию Galaxy S20.

Samsung Galaxy Note 20 будет во многом похож на серию Galaxy S20


Продажи флагманских гаджетов стартовали в начале этого месяца. Речь идет о версиях Galaxy S20, S20 Ultra и S20 Plus. Теперь пользователи обсуждают смартфон нового поколения Note 20. По некоторым данным, отличаться девайсы будут только наличием квадратных углов и поддержкой S-Pen. Дизайн Galaxy Note 20 будет очень напоминать серию Galaxy S20. Кроме этого, сохранятся и технические показатели, а также параметры камеры гаджета.

По словам экспертов, южнокорейский производитель «превзошел сам себя, пойдя ва-банк с моделью S20 Ultra. Поэтому, для смартфона следующего поколения с точки зрения нововведений и инноваций ему предложить пока нечего.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 12:49

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