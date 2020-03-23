«На пробах у Гайдая я сняла сарафан»: Наталья Селезнева рассказала о съёмках «Операции Ы»





Данная роль 65 лет назад принесла знаменитости всесоюзную славу. По словам Селезновой, она пришла на кастинг в купальнике подруги, поскольку ей было нечего надеть. На пробах сценарист попросил претендентку на роль в киноленте показать свою фигуру, однако она отказалась., - заявил тогда Гайдай, чем рассердил артистку. После этого она сняла сарафан и попросила режиссёра высказать свое мнение о ее формах. Он сразу же утвердил будущую звезду на роль в фильме «Операция Ы».Селезнева рассказала, что в одном из эпизодов ей и Александру Демьяненко, сыгравшему Шурика, пришлось есть сосиски. Как отметила актриса, было отснято много дублей и они с партнером съели около 20-ти штук данного мясного изделия. После этой сцены артистка 2 года не могла смотреть на сосиски, хотя и любила их.