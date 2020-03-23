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Медики развенчали устоявшиеся мифы о здоровье человека

Медики развеяли устоявшиеся мифы о здоровье человека, а также о полезности некоторых продуктов питания. Данные заблуждения были научно опровергнуты.

Многие отказываются от прививок, поскольку считают, что они могут привести к аутизму, но ни одно исследование не показало правдивость этого предположения. Медики рекомендуют вакцинацию в случае с детьми. Также распространено ложное мнение, что аллергия может развиваться только в детстве. На самом деле даже пожилые граждане могут пострадать от непереносимости некоторых продуктов и веществ. Это касается также астмы, поэтому врачи рекомендуют знать признаки данной болезни, чтобы вовремя устранить опасность. Считается, что яйца повышают уровень “плохого” холестерина в организме, но в действительности они полезны для сердца благодаря содержанию витаминов A, D, F и K. Кофе не выводит из организма жидкость, а является таким же источником воды, как чай и другие напитки.

Медики предупреждают, что храп во сне не является естественным. У здорового человека апноэ может возникать только во время насморка.

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Наука / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:50

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