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Эксперты составили список лучших игр для смартфона, способных развлечь людей во время карантина

Многие люди сегодня вынуждены находиться дома из-за карантина. Чтобы сделать день изолированных немного ярче, эксперты составили список игр для смартфона, которые позволят немного отвлечься от пандемии.
Эксперты составили список лучших игр для смартфона, способных развлечь людей во время карантина

Коронавирус кардинально изменил жизнь многих людей в мире. Граждане обязаны долгое время находиться дома из-за карантина, что немного ухудшает их психологическое состояние. Скука – основной спутник во время пандемии, но эксперты в IT-индустрии решили немного помочь изолированным. Специалисты составили список игр на смартфоне, которые помогут отвлечься от пандемии и весело провести время. В первую очередь эксперты рекомендуют обратить внимание на приложение «Ravenhill: скрытая тайна». Игра завлечет интересным сюжетом и загадками, а в качестве бонуса пользователь получит возможность поиграть в мини-игру «три в ряд». SelfCare – оригинальное приложение о перебивании в постели. Разработчики игры утверждают, что их детище позволит максимально расслабиться и улучшить свое психологическое состояние.

Hearthstone – лучшая карточная игра от компании Blizzard. Игрок сможет собирать уникальные колоды, проходить подземелья и сражаться с другими пользователями. Сюжет игры основан на легендарном проекте Warcraft, поэтому любителям истории Азерота данное приложение просто обязательное для установки. Florence – симулятор отношений между главной героиней Флоренс и её другом Кришем. Это весьма нестандартный и оригинальный проект, который позволит провести несколько часов в интересном виртуальном мире. Наверное, самой актуальной игрой из данного списка является Pandemic. Проект предлагает пользователю попасть в постапокалиптический мир. Игрок будет собирать ингредиенты для лекарства, лечить людей от инфекции и путешествовать по планете, чтобы открывать новые территории и спасать человечество от вымирания.

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Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:05

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