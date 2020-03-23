Эксперты составили список лучших игр для смартфона, способных развлечь людей во время карантина





Коронавирус кардинально изменил жизнь многих людей в мире. Граждане обязаны долгое время находиться дома из-за карантина, что немного ухудшает их психологическое состояние. Скука – основной спутник во время пандемии, но эксперты в IT-индустрии решили немного помочь изолированным. Специалисты составили список игр на смартфоне, которые помогут отвлечься от пандемии и весело провести время. В первую очередь эксперты рекомендуют обратить внимание на приложение «Ravenhill: скрытая тайна». Игра завлечет интересным сюжетом и загадками, а в качестве бонуса пользователь получит возможность поиграть в мини-игру «три в ряд». SelfCare – оригинальное приложение о перебивании в постели. Разработчики игры утверждают, что их детище позволит максимально расслабиться и улучшить свое психологическое состояние.Hearthstone – лучшая карточная игра от компании Blizzard. Игрок сможет собирать уникальные колоды, проходить подземелья и сражаться с другими пользователями. Сюжет игры основан на легендарном проекте Warcraft, поэтому любителям истории Азерота данное приложение просто обязательное для установки. Florence – симулятор отношений между главной героиней Флоренс и её другом Кришем. Это весьма нестандартный и оригинальный проект, который позволит провести несколько часов в интересном виртуальном мире. Наверное, самой актуальной игрой из данного списка является Pandemic. Проект предлагает пользователю попасть в постапокалиптический мир. Игрок будет собирать ингредиенты для лекарства, лечить людей от инфекции и путешествовать по планете, чтобы открывать новые территории и спасать человечество от вымирания.