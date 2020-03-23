АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 84.16 USD 78.04
Курс валют на 21.03.2020

«Самое сухое место на Земле»: Ученые составили ТОП-20 уникальных фактов об Антарктиде

Зарубежные ученые составили ТОП-20 уникальных фактов об Антарктиде. Как выяснилось, холодный континент на юге Земли является самым сухим местом на планете.
«Самое сухое место на Земле»: Ученые составили ТОП-20 уникальных фактов об Антарктиде

В 1983 году в Антарктиде была зарегистрирована рекордная отрицательная температура – минус 83 градусов по Цельсию, ниже которой не было нигде на планете. Кроме самого сильного мороза и ветра, континент по праву назван наиболее сухим местом на Земле, так как на его территории отсутствуют осадки более двух миллионов лет. В то же время, в крайне неблагоприятных климатических условий для жизни людей, априори не живущих среди ледников, обитают Императорские пингвины, морские животные и единственное насекомое – мошка Belgica.

Кроме того, Антарктида единственный в мире континент, не принадлежащий ни одному государству и не имеющий часового пояса, однако с телефонным кодом, собственным флагом и даже валютой. По словам ученых, благодаря обособленности нетронутой земли, именно там лучше всего исследовать метеориты и их фрагменты, сохранившиеся в первозданном виде. Также, учитывая отдаленность и экстремальный климат южного массива планеты, он дох пор является наименее изученным и самым привлекательным для современных исследователей.

Примечательно, что вопреки стереотипам в Антарктиде не живут белые медведи, не приспособленные к рекордным морозам, а кроме бело-голубых пейзажей на континенте находятся два активных вулкана и «кровавый» водопад. Согласно сообщению ученых, местные водоемы насыщены высоким содержанием железа, а воздух – самой большой концентрацией солнечной радиации.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 12:55

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Вы увидите, как вам полегчает»: Анфиса Чехова поделилась опытом антистрессовой…
Медики развенчали устоявшиеся мифы о здоровье…
«Телевидение работает даже в войну!»: Звезды шоу-бизнеса дали советы по проведению…
Тюнингованный Mercedes-AMG A45S обогнал на Нюрбургринге известные…
Дэвид Бекхэм опубликовал трогательный пост ко Дню…
Ангела Меркель после контакта с зараженным COVID-19 врачом ушла на…
Ученые назвали породы собак, помогающие хозяину побороть стресс и…
Недорогой кроссовер Chery Jetour X70M появился на рынке…
«К этому подходят только такие»: Максим Галкин отрастил усы, соответствующие его…
Эксперты составили список лучших игр для смартфона, способных развлечь людей во время…
«Прижгла сигарету об мою руку»: Владимир Андреев рассказал о ревности Натальи…
«Самое сухое место на Земле»: Ученые составили ТОП-20 уникальных фактов об…
Samsung Galaxy Note 20 будет во многом похож на серию Galaxy…
«На пробах у Гайдая я сняла сарафан»: Наталья Селезнева рассказала о съёмках «Операции…
Собянин: «Москвичи старше 65 лет должны с 26 марта соблюдать режим…
Ученые: Просмотр фильмов со спецэффектами может вызвать проблемы со…
Израильская компания Metro Skyways превратила военный беспилотник в…
Обнаженная Мадонна в ванне высказалась о пандемии…
Михаил Мишустин заявил о 71 случае заражения коронавирусом в…
Экономист Эдгар Куплаис посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги из-за…
В 1935 году московский школьник предсказал Вторую мировую войну, ядерные исследования и…
Эксперты заявили о начале экономического кризиса в…
Борющаяся с раком Барбара Брыльска попросила поклонников пожелать ей…
Компания Apple сняла лимит на покупку продукции за пределами…
Арсен Аваков предупредил украинцев о голоде из-за пандемии…
Участница «Дом-2» Екатерина Богданова не жалеет, что осталась с Должанским в…
«Пусть замолчит и перестанет позориться»: Екатерина Гордон рассказала об измене мужа с Анной…
В Саратовской области из-за ДТП с цементовозом погибли трое…
Просмотреть все новости