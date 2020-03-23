«Самое сухое место на Земле»: Ученые составили ТОП-20 уникальных фактов об Антарктиде





В 1983 году в Антарктиде была зарегистрирована рекордная отрицательная температура – минус 83 градусов по Цельсию, ниже которой не было нигде на планете. Кроме самого сильного мороза и ветра, континент по праву назван наиболее сухим местом на Земле, так как на его территории отсутствуют осадки более двух миллионов лет. В то же время, в крайне неблагоприятных климатических условий для жизни людей, априори не живущих среди ледников, обитают Императорские пингвины, морские животные и единственное насекомое – мошка Belgica.Кроме того, Антарктида единственный в мире континент, не принадлежащий ни одному государству и не имеющий часового пояса, однако с телефонным кодом, собственным флагом и даже валютой. По словам ученых, благодаря обособленности нетронутой земли, именно там лучше всего исследовать метеориты и их фрагменты, сохранившиеся в первозданном виде. Также, учитывая отдаленность и экстремальный климат южного массива планеты, он дох пор является наименее изученным и самым привлекательным для современных исследователей.Примечательно, что вопреки стереотипам в Антарктиде не живут белые медведи, не приспособленные к рекордным морозам, а кроме бело-голубых пейзажей на континенте находятся два активных вулкана и «кровавый» водопад. Согласно сообщению ученых, местные водоемы насыщены высоким содержанием железа, а воздух – самой большой концентрацией солнечной радиации.