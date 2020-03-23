Собянин: «Москвичи старше 65 лет должны с 26 марта соблюдать режим самоизоляции»





Указ мэра столицы появился его сайте, где он пояснил, что есть некоторые исключения из правил. Жители Москвы, которые старше 65 лет, но занимают должности, жизненно важные для работы предприятий города, посты в госорганах или являются сотрудниками сферы здравоохранения, могут продолжать работать.Собянин обратился к руководству предприятий, в штате у которых есть пожилые сотрудники и люди, имеющие серьезные заболевания. Их обязаны будут перевести на удаленный режим работы, отправить в бесплатный отпуск или на больничный. На сайте указан номер телефона, по которому столичные жители могут позвонить, чтобы им домой доставили больничный лист.Жители Москвы, которые старше 65 лет и имеющие заболевания, получат материальную помощь размером 4 тысячи рублей. При этом, половину суммы выплатят сразу, а остальную часть, если человек будет соблюдать самоизоляцию. Кроме этого, операторам мобильной связи и интернет-провайдерам запрещено отключать услуги у этой группы граждан при нулевом балансе. Штрафы за просрочку оплаты коммунальных платежей начисляться не будут.По номеру телефона 8-495-870-45-09 пожилые москвичи, которые будут до 14 апреля в режиме самоизоляции, могут заказать доставку продуктов питания или лекарственных препаратов. Собянин также обратился к молодым людям, проживающим в столице, и попросил их минимизировать общение с пенсионерами, чтобы не допустить распространения коронавируса среди старшего поколения.