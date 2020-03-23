Обнаженная Мадонна в ванне высказалась о пандемии коронавируса





Любимица миллионов слушателей рассказала своим поклонникам о положительных и отрицательных сторонах недуга. В кадре Мадонна запечатлена полностью голой, лежа в ванне. На снимке можно увидеть воду молочного цвета, лепестки роз и свечи. Судя по всему, знаменитость решила расслабиться во время пандемии коронавируса. Кроме этого, артистка попыталась объяснить подписчикам, что ситуация с COVID-19 имеет свои плюсы. Как считает 61-летняя исполнительница, главная особенность болезни в том, что она делает равными всех жителей Земли.По словам Мадонны, все люди попали в одинаковую беду, несмотря на свой статус в обществе и личные качества. Многие юзеры не согласились со звездой, отметив, что богатые личности имеют больше шансов выжить во время пандемии, чем бедные.