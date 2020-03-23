Израильская компания Metro Skyways превратила военный беспилотник в аэротакси
Израильская компания Metro Skyways закончила работу над прототипом 6-местного аэротакси CityHawk. Разработчики взяли за основу военный беспилотник Urban Aeronautics X-Hawk.
Первые пилотируемые полеты этой гибридной шестиместной машины состоятся в 2021-22 годах, после чего они будут переоборудованы для работы на водородных топливных элементах. В отличие от многих конструкций экспериментальных аэротакси, которые демонстрировались в последние годы, CityHawk не использует крылья для повышения эффективности полета на дальних расстояниях.
Вместо этого прототип поднимается в воздух благодаря паре противоположно вращающихся вентиляторов в передней и задней части автомобиля, которые будут приводиться в движение двумя газотурбинными двигателями мощностью 1000 лошадиных сил. Эти агрегаты также подключены к электрическим генераторам, которые заряжаются традиционным способом. Конфигурация похожа на беспилотник Cormorant/AirMule, который уже несколько лет тестируют эксперты из Urban Aeronautics. ЛА совершил более 250 испытательных полетов, опыт которых пригодился при разработке CityHawk. Эту информацию предоставил новостной портал Nation News.
Первые пилотируемые полеты этой гибридной шестиместной машины состоятся в 2021-22 годах, после чего они будут переоборудованы для работы на водородных топливных элементах. В отличие от многих конструкций экспериментальных аэротакси, которые демонстрировались в последние годы, CityHawk не использует крылья для повышения эффективности полета на дальних расстояниях.
Вместо этого прототип поднимается в воздух благодаря паре противоположно вращающихся вентиляторов в передней и задней части автомобиля, которые будут приводиться в движение двумя газотурбинными двигателями мощностью 1000 лошадиных сил. Эти агрегаты также подключены к электрическим генераторам, которые заряжаются традиционным способом. Конфигурация похожа на беспилотник Cormorant/AirMule, который уже несколько лет тестируют эксперты из Urban Aeronautics. ЛА совершил более 250 испытательных полетов, опыт которых пригодился при разработке CityHawk. Эту информацию предоставил новостной портал Nation News.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:19