Ученые назвали породы собак, помогающие хозяину побороть стресс и тревожность
Популярностью пользуется психотерапевтическая методика канистерапия, основанная на общении человека с собаками. Ученые назвали породы, которые помогают снизить тревожность у своего хозяина, а также побороть стресс.
Лабрадоры умеют наладить тесный контакт с человеком, от природы они дружелюбные и умные. Они умеют обниматься, а хозяева этих собак чаще сообщают о приподнятом настроении. Считается, что питомцы помогают сконцентрировать внимание ребенка, уменьшают его тревожность и улучшают память. Хаски в канистерапии работают с человеком для лечения психологических отклонений. Они умеют понимать внутреннее состояние пациента, а также могут "общаться" с детьми-аутистами.
Пудель помогает избавиться от внутреннего негатива, а также создать положительные эмоции. Многие владельцы этой породы сообщают о чувстве безопасности, которое возникает рядом с их питомцем. Эта порода животных поможет избавиться от депрессии и скуки.
Лабрадоры умеют наладить тесный контакт с человеком, от природы они дружелюбные и умные. Они умеют обниматься, а хозяева этих собак чаще сообщают о приподнятом настроении. Считается, что питомцы помогают сконцентрировать внимание ребенка, уменьшают его тревожность и улучшают память. Хаски в канистерапии работают с человеком для лечения психологических отклонений. Они умеют понимать внутреннее состояние пациента, а также могут "общаться" с детьми-аутистами.
Пудель помогает избавиться от внутреннего негатива, а также создать положительные эмоции. Многие владельцы этой породы сообщают о чувстве безопасности, которое возникает рядом с их питомцем. Эта порода животных поможет избавиться от депрессии и скуки.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:17