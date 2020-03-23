Ученые назвали породы собак, помогающие хозяину побороть стресс и тревожность





Лабрадоры умеют наладить тесный контакт с человеком, от природы они дружелюбные и умные. Они умеют обниматься, а хозяева этих собак чаще сообщают о приподнятом настроении. Считается, что питомцы помогают сконцентрировать внимание ребенка, уменьшают его тревожность и улучшают память. Хаски в канистерапии работают с человеком для лечения психологических отклонений. Они умеют понимать внутреннее состояние пациента, а также могут "общаться" с детьми-аутистами.Пудель помогает избавиться от внутреннего негатива, а также создать положительные эмоции. Многие владельцы этой породы сообщают о чувстве безопасности, которое возникает рядом с их питомцем. Эта порода животных поможет избавиться от депрессии и скуки.