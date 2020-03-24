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Врач объяснил, почему уколы красоты не являются гарантией вечной молодости

Современные эксперты в области красоты предлагают женщинам широкий спектр различных методов, призванных вернуть коже упругость. Врач-остеопат Владимир Животов перечислил плюсы и минусы популярных омолаживающих процедур и объяснил, почему уколы красоты не являются гарантией вечной молодости.
Врач объяснил, почему уколы красоты не являются гарантией вечной молодости

По словам Владимира Животова, редко эксперты предупреждают о возможных последствиях того или иного метода. Первым делом врач рассказал об инъекционных способах. Таким образом реально омолодить лицо, однако стоит принять к сведению, что из-за нарушения целостности кожного покрова образовываются микрорубцы, а это оказывает большое влияние на обменные процессы. Кроме того, введение препарата происходит под давлением, вследствие чего ткани могут расслаиваться, а это ещё больше способствует возникновению рубцов. В итоге лицо становится более отёчным.

Во время проведения химического пилинга специалист, используя определённый состав, снимает с кожи верхний слой отмерших клеток, после чего в организме должны усилиться процессы регенерации. По словам остеопата, зачастую в подобных процедурах, фактически являющихся ожогом лица, используют слабые растворы кислот. Метод довольно болезненный, а если применить чуть больший процент вещества, то кожу можно просто сжечь. Также стоит помнить, что все люди имеют индивидуальную чувствительность. Восстановление после данного способа займёт время: человек будет ощущать, как его лицо "горит" ещё пару дней.

Термолифтинг также пользуется популярностью среди женщин. Наиболее востребованные методики проведения процедуры подразумевает воздействие лазера и RF-излучения. Эксперт специально раздражает кожу высокими температурами. Таким образом запускаются процессы самовосстановления и улучшается внешний вид.

Медик рассказал и о нитевом лифтинге, дающем продолжительный эффект, длящийся 1,5-5 лет. Метод небезопасен: иглы либо нити, даже если они рассасывающиеся, приводят к образованию рубцовой ткани, из-за чего будут сжиматься сосуды и затруднится нормальный обмен веществ в коже. В некоторых случаях результатами этого способа становятся изменённый контур лица или появление существенной асимметрии.

Как передаёт health info, врач порекомендовал проводить подобные процедуры только после сорока лет. По его мнению, лучшим омолаживающим средством является собственная артериальная кровь человека. Прибегая к разным методам, стоит выяснить, не ухудшится ли в результате приток крови к лицу. Улучшить кровоток поможет восстановление правильного положения костей и расслабление окружающих тканей.

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Наука
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 00:31

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