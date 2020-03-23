Борющаяся с раком Барбара Брыльска попросила поклонников пожелать ей здоровья
Согласно информации СМИ, Барбара Брыльска страдает от рака языка. Во время разговора с журналистами актриса попросила поклонников пожелать ей здоровья.
С некоторых пор 78-летняя знаменитость живет с сиделкой, поскольку страдает от сильного радикулита. Он мешает вести нормальный образ жизни. Тем не менее выяснилось, что у артистки есть и другие проблемы со здоровьем. По данным прессы, она борется с раком. Звезда картины «Ирония судьбы, или С легким паром!» не стала делиться подробностями своего заболевания, однако обратилась с просьбой к зрителям, призвав их пожелать ей здоровья. «Врачи говорят, все будет хорошо», - сообщила актриса и добавила, что для этого нужно время.
Ситуацию осложняет риск подхватить коронавирус, в связи с чем Брыльска не покидает свой дом. Теперь артистка много времени проводит со своей кошкой. Также ее 33-летний сын Людвиг помнит про родительницу и часто навещает ее, помогая с домашними делами.
С некоторых пор 78-летняя знаменитость живет с сиделкой, поскольку страдает от сильного радикулита. Он мешает вести нормальный образ жизни. Тем не менее выяснилось, что у артистки есть и другие проблемы со здоровьем. По данным прессы, она борется с раком. Звезда картины «Ирония судьбы, или С легким паром!» не стала делиться подробностями своего заболевания, однако обратилась с просьбой к зрителям, призвав их пожелать ей здоровья. «Врачи говорят, все будет хорошо», - сообщила актриса и добавила, что для этого нужно время.
Ситуацию осложняет риск подхватить коронавирус, в связи с чем Брыльска не покидает свой дом. Теперь артистка много времени проводит со своей кошкой. Также ее 33-летний сын Людвиг помнит про родительницу и часто навещает ее, помогая с домашними делами.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:47