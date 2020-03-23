Михаил Мишустин заявил о 71 случае заражения коронавирусом в РФ
Количество зараженных коронавирусом на территории России растет с каждым днем. Михаил Мишустин заявил о 71 новом случае COVID-19 за последние сутки.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин недавно поделился информацией о текущей эпидемиологической обстановке в стране. По последним данным, за прошедшие сутки, у 72 россиян тесты на коронавирус показали позитивный результат. Об этом сообщает издание "Политэксперт". Таким образом количество зараженных SARS-CoV-2 в России выросло до 438 человек. Эксперты из оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции заявили, что все инфицированные ранее посещали страны, находящиеся вблизи эпицентра пандемии в Европе.
Пресс-служба Всемирной организации здравоохранения сообщает, что эпидемиологи ведут постоянный мониторинг масштабов распространения COVID-19. С начала вспышки по всему миру зафиксировали 340,5 тысяч случаев заражения и 15,4 тысячи летальных исходов. Днями ранее медработники проинформировали, что Италия обошла Китай по количеству смертей, вызванных осложнениями на фоне коронавирусной инфекции. Здесь болезнь унесла жизнь около 5,4 тысяч человек.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин недавно поделился информацией о текущей эпидемиологической обстановке в стране. По последним данным, за прошедшие сутки, у 72 россиян тесты на коронавирус показали позитивный результат. Об этом сообщает издание "Политэксперт". Таким образом количество зараженных SARS-CoV-2 в России выросло до 438 человек. Эксперты из оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции заявили, что все инфицированные ранее посещали страны, находящиеся вблизи эпицентра пандемии в Европе.
Пресс-служба Всемирной организации здравоохранения сообщает, что эпидемиологи ведут постоянный мониторинг масштабов распространения COVID-19. С начала вспышки по всему миру зафиксировали 340,5 тысяч случаев заражения и 15,4 тысячи летальных исходов. Днями ранее медработники проинформировали, что Италия обошла Китай по количеству смертей, вызванных осложнениями на фоне коронавирусной инфекции. Здесь болезнь унесла жизнь около 5,4 тысяч человек.
Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:09