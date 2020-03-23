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В 1935 году московский школьник предсказал Вторую мировую войну, ядерные исследования и CoVID-19

В 1935 году московский школьник предсказал Вторую мировую войну, ядерные исследования в будущем, CoVID-19 и “Черное солнце”. Дневники Льва Федотова называют “Историей будущего”.

Записи Льва Федотова, состоящие из 15-ти пронумерованных дневников, после его смерти в 1943 году хранили у себя друзья. Он погиб в возрасте 20 лет на фронте, а до начала боевых действий смог в подробностях их описать. В своих записях он отмечал, что боится быть пророком, а выводы делает только благодаря рассуждениям и умению выстраивать происходящее в мире в логическую цепочку. В этих тетрадях упоминается, что президентом США станет афроамериканец, но он окажется смертельно ранен во время покушения. Также имеются предсказания насчет лаборатории в горах Швейцарии, где с начала XXI века ведутся научные работы, но сами ученые станут “пешками” банкиров и военных, которые запланировали создание сверхоружия. В итоге она будет перенесена в Москву, но строительство останется незамеченным, поскольку весь мир охватит эпидемия, превосходящая “испанку”.

Затем ученые найдут способ управлять человеческой памятью и это открытие будет принято с радостью, но на самом деле поможет “хозяевам” руководить людьми. Лев Федотов считает, что век этой технологии станет непродолжительным из-за “Черного солнца”, которое знаменует начало “больших испытаний”. По их итогам выжившие люди смогут наслаждаться “рукотворным раем” и “технологическим рывком”.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:00

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