Компания Apple сняла лимит на покупку продукции за пределами Китая





Американская корпорация приняла такие меры из-за изменений количества поставок товаров и снижения спроса на фоне пандемии коронавируса. Все брендовые магазины за пределами Китая были закрыты, в то время как в доступных точках продажи покупатели могли приобрести не более двух iPhone или iPad Pro и до пяти MacBook Air Mac Mini за один заказ. Однако 23-го марта 2020 года ограничения были сняты, в том числе на официальном сайте Apple в США.Согласно опубликованной информации в Сети, все заказы, сделанные через интернет, будут доставлены с небольшой задержкой либо до конца марта месяца, либо в начале апреля. Однако, из-за снижения заболеваемости коронавирусом, в Китае открылись новые розничные магазины и ранее работающие точки розничных продаж.Как известно, концерн снял лимит на неделю раньше, чем было запланировано изначально, так как глава Apple Тим Кук сообщал, что ограничения продлятся до 27-го марта.