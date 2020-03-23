АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 84.16 USD 78.04
Курс валют на 21.03.2020

Эксперты заявили о начале экономического кризиса в мире

В мире объявлен глобальный экономический кризис, спровоцированный снижением темпов деловой активности из-за пандемии коронавируса. Reuters передает мнения опрошенных специалистов, которые высказали свои прогнозы относительно будущего ВВП по итогам года.

Экономисты считают, что глобальный ВВП в этом году может оказаться на уровне от -2% до +2,7%. Среднее значение составляет 1,6%, а в МВФ под глобальной рецессией подразумевает положение, когда рост не достигает 2,5%. На данный момент базовыми реалиями считаются наиболее пессимистичные оценки аналитиков, озвученные с конца февраля. Предполагается, что рецессия 2020 года будет сопоставима с кризисами 2008 и 1981 годов. О начале спада экономики заявили 31 из 41 аналитиков, проходивших опрос, организованный Reuters.

Итон Харрис, представляющий Bank of America, предрек рецессию в США и странах Европы, а ВВП Китая повысится лишь на 1,5%. Главный экономист ING Джеймс Найтли прогнозирует спад экономики США на 10%, а Goldman Sachs ждет обвала на 24%. Представитель Fuller Treacy Money Йон Триси убежден, что увеличения уровня безработицы не избежать.

+Дзен +Яндекс новости
Экономика / Главные новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:55

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Обнаженная Мадонна в ванне высказалась о пандемии…
Михаил Мишустин заявил о 71 случае заражения коронавирусом в…
Экономист Эдгар Куплаис посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги из-за…
В 1935 году московский школьник предсказал Вторую мировую войну, ядерные исследования и…
Эксперты заявили о начале экономического кризиса в…
Борющаяся с раком Барбара Брыльска попросила поклонников пожелать ей…
Компания Apple сняла лимит на покупку продукции за пределами…
Арсен Аваков предупредил украинцев о голоде из-за пандемии…
Участница «Дом-2» Екатерина Богданова не жалеет, что осталась с Должанским в…
«Пусть замолчит и перестанет позориться»: Екатерина Гордон рассказала об измене мужа с Анной…
В Саратовской области из-за ДТП с цементовозом погибли трое…
Ученые из США обнаружили новый вид динозавров в…
Ченнинг Татум вместе с дочерью отправился в поход, несмотря на пандемию…
ВОЗ разработала тактику для борьбы с…
«Вот так выглядят полки»: Вернувшаяся домой Оксана Самойлова рассказала о ситуации в…
Психологии более 300 лет обсуждают вопрос взаимосвязи безумия и…
Алена Рапунцель: «Если не построю отношения с Денисом, скорее всего, покину…
Специалисты рассказали об особенностях будущих процессоров…
Ученые разработали методику бесконтактных инъекций на основе охотничьих инстинктов…
Участник проекта "Дом-2" Денис Мокроусов недоволен "волшебством" с Аленой…
«В разы больше умирают от туберкулеза, алкоголизма, нищеты»: Евгений Петросян рассказал о главных угрозах для…
Ученые: Травмы носа повышают риск попадания бактерий в…
Процессор Kirin 820 5G оказался более мощным, чем Kirin…
Участников проекта "Дом-2" Яну Шафееву и Захара Саленко назвали потенциальными победителями в конкурсе "Свадьба на…
Врачи дали рекомендации для пациентов с астмой во время пандемии…
«Британская Кардашьян» Деми Роуз показала обнаженную грудь в новой…
Гендиректора Amazon, Apple и Microsoft рассказали о мерах борьбы с…
В Москве от коронавируса вылечилась…
Просмотреть все новости