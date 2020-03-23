Эксперты заявили о начале экономического кризиса в мире





Экономисты считают, что глобальный ВВП в этом году может оказаться на уровне от -2% до +2,7%. Среднее значение составляет 1,6%, а в МВФ под глобальной рецессией подразумевает положение, когда рост не достигает 2,5%. На данный момент базовыми реалиями считаются наиболее пессимистичные оценки аналитиков, озвученные с конца февраля. Предполагается, что рецессия 2020 года будет сопоставима с кризисами 2008 и 1981 годов. О начале спада экономики заявили 31 из 41 аналитиков, проходивших опрос, организованный Reuters.Итон Харрис, представляющий Bank of America, предрек рецессию в США и странах Европы, а ВВП Китая повысится лишь на 1,5%. Главный экономист ING Джеймс Найтли прогнозирует спад экономики США на 10%, а Goldman Sachs ждет обвала на 24%. Представитель Fuller Treacy Money Йон Триси убежден, что увеличения уровня безработицы не избежать.