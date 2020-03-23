Арсен Аваков предупредил украинцев о голоде из-за пандемии коронавируса





По словам политика, правительство в период карантина должно ввести спецвыплаты из бюджета для тех, кто остался без денежных средств. Также необходимо запретить увольнение работников и предусмотреть пособия на ЖКХ. Арсен Аваков предупредил, что по причине закрытия большого количества фирм, государство может столкнуться с голодом, ведь множество украинцев не имеют финансовых сбережений. Как отметил министр внутренних дел, через месяц люди не смогут покупать продукты питания и лекарства. Кроме этого, деятель предложил на период карантина остановить начисление процентов по категориям кредитных выплат для частных лиц.Как считает Аваков, страна будет вынуждена совершать экстраординарные шаги. Речь идет о пересмотре и увеличении бюджета, формировании фонда для финансирования антикризисных средств, а также проведения реструктуризации внешних долгов и заключения нового договора с МВФ.Глава Минздрава Украины Илья Емец выступил с инициативой ввести в Украине режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса. Согласно последним сведениям, на территории страны обнаружено 73 случая заражения недугом, 3 из которых оказались летальными.