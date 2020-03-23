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Участница «Дом-2» Екатерина Богданова не жалеет, что осталась с Должанским в Москве

Возлюбленная Николая Должанского Екатерина Богданова сильно сожалела, что их пара не попадёт на Сейшельские острова вместе с участниками шоу «Спаси свою любовь». Но не прошло и недели, Екатерина обрадовалась нахождению в Москве.
Участница «Дом-2» Екатерина Богданова не жалеет, что осталась с Должанским в Москве

Пара пока не выбирает свадебные платья, но много времени проводит вместе и работает над своими отношениями.
Екатерина рассказала зрителям, что её сейшельская свадьба была продумана до мелочей, девушка решила, кого будет приглашать на свой девичник. Она планировала выступать на островах с концертами и развернуть торговлю кокосовыми орехами, так как осознала, что содержание семьи придется взять на себя.

Просроченный загранпаспорт Николая разрушил её планы. Молодые люди не успели на «Остров любви» до карантина, который власти ввели из-за коронавируса. Богданова призналась журналистам, что имеет два высших образования и оба во Всероссийском государственном институте кинематографии.

Оставшаяся в периметре пара Должанского и Богдановой совершенно не теряет времени. Они звёзды всех конкурсов и постоянные участники дискуссий с другими героями.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:20

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