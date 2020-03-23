В Саратовской области из-за ДТП с цементовозом погибли трое людей
Сотрудники ГИБДД по Саратовской области сообщают о ДТП с участием легкового автомобиля с цементовозом. В результате автокатастрофы погибли трое людей.
Происшествие произошло в Красноармейском районе Саратовской области. По словам представителей местной автоинспекции, трагедия случилась на 419 км маршрута Сызрань - Волгоград. Эту информацию предоставил новостной портал "Инфореактор". Осмотр места инцидента показал, что водитель иномарки Hyundai Accent не смогу удержать транспортное средство на заснеженном участке пути.
Транспортное средство ушло в занос, что привело к столкновению с движущимся по дороге цементовозом. Шофер и два пассажира скончались на месте, получив травмы, несовместимые с жизнью. Днями ранее в Саратове выпало большое количество снега, что вынудило многих водителей перейти на зимнюю резину. Погибший автомобилист решил проехаться на летнем аналоге, что снизило сцепление с асфальтным покрытием.
Происшествие произошло в Красноармейском районе Саратовской области. По словам представителей местной автоинспекции, трагедия случилась на 419 км маршрута Сызрань - Волгоград. Эту информацию предоставил новостной портал "Инфореактор". Осмотр места инцидента показал, что водитель иномарки Hyundai Accent не смогу удержать транспортное средство на заснеженном участке пути.
Транспортное средство ушло в занос, что привело к столкновению с движущимся по дороге цементовозом. Шофер и два пассажира скончались на месте, получив травмы, несовместимые с жизнью. Днями ранее в Саратове выпало большое количество снега, что вынудило многих водителей перейти на зимнюю резину. Погибший автомобилист решил проехаться на летнем аналоге, что снизило сцепление с асфальтным покрытием.
Происшествия
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:12